В России расширен список жизненно важных лекарств

Москва, , 15:32 — REGNUM Принято решение о расширении перечня жизненно необходимых и важнейших препаратов (ЖНВЛП). Об этом в ходе совещания с вице-премьерами заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

По словам главы российского правительства, им было подписано постановление о расширении списка ЖНВЛП с 699 до 735 позиций. В список из 36 дополнительных препаратов входят как новые лекарства, так и ранее не включенные формы выпуска, добавил Медведев. Также он подчеркнул, что один препарат в этом списке включён в перечень дорогостоящих лекарственных средств.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 декабря стало известно, что в результате принятия правительством РФ новой методики ценообразования на препараты списка ЖНВЛП в стране могут снизиться цены на лекарства.

Читайте также: В России пересмотрят цены на жизненно важные лекарства