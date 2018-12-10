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Всемирный банк дал рекомендации по развитию Казахстана

Экономика

Сенатор Казахстана Дарига Назарбаева встретилась с представителем банка

Астана, 10 декабря 2018, 15:28 — REGNUM  Казахстану необходимо продолжить диверсификацию экономики, создание благоприятных условий для развития бизнеса, сокращение доли государства в экономике, а также повышение эффективности государственных субсидий. Об этом заявила 10 декабря региональный директор Всемирного банка по Туркестану Лилия Бурунчук на встрече с председателем комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената Казахстана Даригой Назарбаевой, сообщает агентство «Казинформ».

Назарбаева отметила перспективные направления двустороннего сотрудничества, в том числе в сфере государственного управления, цифровизации экономики и совершенствования бюджетного законодательства. Сенатор также предложила банку провести анализ индустриально-инновационного развития Казахстана.

Отметим, за годы сотрудничества Всемирный банк предоставил Казахстану займы для реализации 40 проектов на общую сумму более $8 млрд.

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Экономика Казахстана
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