Понедельник, 10 Декабря 2018 года
16:26:54 МСК

В Казахстане снизят оптовые цены на электроэнергию и газ

Экономика

Работа по снижению оптовых цен на электроэнергию и газ будет завершена до 12 декабря

Астана, 10 декабря 2018, 15:13 — REGNUM  До 16 декабря 2018 года будут снижены оптовые цены монопольных компаний Казахстана на электрическую энергию и газ, заявил заместитель министра национальной экономики республики Серик Жумангарин, сообщает 10 декабря агентство «КазТАГ».

Замминистра отметил, что работа по снижению оптовых цен на электроэнергию и газ будет завершена до 12 декабря, после чего будет объявлено о снижении тарифов по каждому региону.

Кроме того, до 16 декабря планируется снижение тарифов 15 монополистов в сфере тепло‑ и водоснабжения, передачи электроэнергии и транспортировки газа на сумму 2,7 миллиарда тенге ($7,3 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 ноября в Актюбинской области Казахстана тарифы на электроэнергию были снижены на 7%, до 9,62 тенге (1,72 рубля по курсу на 23 ноября) за 1 кВт∙ч.

Читайте ранее в этом сюжете: Тарифы на электроэнергию в Актюбинской области Казахстана снижены на 7%

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Проблемы ЖКХ
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить