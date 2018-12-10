В Казахстане снизят оптовые цены на электроэнергию и газ

Астана, , 15:13 — REGNUM До 16 декабря 2018 года будут снижены оптовые цены монопольных компаний Казахстана на электрическую энергию и газ, заявил заместитель министра национальной экономики республики Серик Жумангарин, сообщает 10 декабря агентство «КазТАГ».

Замминистра отметил, что работа по снижению оптовых цен на электроэнергию и газ будет завершена до 12 декабря, после чего будет объявлено о снижении тарифов по каждому региону.

Кроме того, до 16 декабря планируется снижение тарифов 15 монополистов в сфере тепло‑ и водоснабжения, передачи электроэнергии и транспортировки газа на сумму 2,7 миллиарда тенге ($7,3 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 ноября в Актюбинской области Казахстана тарифы на электроэнергию были снижены на 7%, до 9,62 тенге (1,72 рубля по курсу на 23 ноября) за 1 кВт∙ч.

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