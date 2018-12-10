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ГД обсудит санкции за непредотвращение парламентариями конфликта интересов

Экономика

Для депутатов и сенаторов

Москва, 10 декабря 2018, 15:54 — REGNUM  Законопроект об ответственности депутатов Госдумы и член Совфеда за бездействие в вопросе предотвращения и урегулирования конфликта интересов Госдума рассмотрит в первом чтении 11 декабря. Об этом журналистам сообщил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 10 декабря.

«Завтра в первом чтении Госдума рассматривает законопроект, которым конкретизируется наказание за несоблюдение антикоррупционного законодательства», — сказал Жуков.

Так, за непредотвращение и неурегулирование конфликта интересов в первый раз парламентариям грозит предупреждение. В качестве наказания им также может грозить освобождение от руководящей или любой другой должности в палате парламента, но при этом без прекращения полномочий.

Таким образом, депутаты и сенаторы получат дополнительные меры ответственности, что приравняет закон о статусе парламентариев к единым антикоррупционным стандартам в отношении госслужащих.

Инициатива была разработана депутатами и сенаторами по поручению спикера Госдумы Вячеслава Володина. Такие изменения необходимы согласно Национальному плану по противодействию коррупции на 2018−2020 годы, который ранее утвердил президент РФ Владимир Путин.

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Коррупция и борьба с ней
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