Разница в размерах пенсий — воля местных властей: эксперт

Москва, , 15:09 — REGNUM Очевидно, что на Дальнем и Крайнем Севере есть специальные надбавки. Да и в таких регионах, как Магадан, Чукотка, Сахалин, Камчатка совсем другая ценовая ситуация на потребительских рынках, и региональные власти должны это учитывать. Понятно, что разница в размере пенсий говорит о слабой инфраструктурной освоенности дальних регионов страны и о неких недостатках экономики в целом, заявил корреспонденту ИА REGNUM член Совета московского отделения «Опоры России» Дмитрий Несветов.

«Не должно быть такой колоссальной разницы в размерах. Но так как эта разница есть в стоимости общей потребительской корзины, высокие цены в связи с издержками, то и пенсии так разнятся. Это такая особенность: региональные власти обязаны за счет федеральных трансферов это учитывать», — считает эксперт.

Что касается того, что 46 регионов России не дотягивают до среднего размера пенсии по стране, то это воля местных властей, других факторов не существует. Решения о размере пенсии в том или ином регионе принимаются региональными отделениями пенсионного фонда РФ. Естественно, на это влияют федеральные и местные власти, поэтому, я думаю, если власти захотят выровнять пенсию относительно средней по стране — они это сделают. Опять же все региональные власти ориентируются на местные потребительские корзины, которые считают сами. Всё в их воле.

«Новая пенсионная реформа, вероятно, ухудшит ситуацию. Что касается размера пенсий, власти говорят, что она увеличится, но сейчас загадывать и рассуждать на эту тему трудно. Не думаю, что пенсионный маневр властей без дополнительных экономических действий приведет к выравниванию размера пенсий по России в целом», — высказал свое мнение Несветов.

Как сообщало ИА REGNUM, средняя пенсия в России по состоянию на 1 июля 2018 года составила 14 тыс. 144 рубля. Не дотягивают средние пенсии в 46 российских регионах. При этом самые низкие пенсии платят в Кабардино-Балкарии — 11 тыс. 413 рублей, Дагестане — 11 тыс. 653 рубля и Калмыкии — 12 тыс. 137 рубля.

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