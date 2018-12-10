Глава ОСК объяснил, почему в РФ строят так мало рыболовных судов

Москва, , 15:13 — REGNUM Объединённая судостроительная корпорация увеличила объём производства гражданской продукции в 2,6 раза. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, 10 декабря заявил её глава Алексей Рахманов.

«Год ещё не закончился, но у нас осталась передача двух кораблей военных, которые, я надеюсь, мы передадим до конца года и никаких сюрпризов ожидать не должны, — проинформировал он. — Работа над современными подводными лодками никогда в ОСК не прекращалась — работы идут планомерно и системно. Что можно сказать про гражданскую продукцию — за 2018 год мы выйдем на процент гражданского судостроения в общем объёме выручки, приближающийся к 16%. Если посмотреть на 2015 год, то рост составил в среднем, как говорят финансовые аналитики, 34%, а если говорить в абсолютном денежном выражении, то мы увеличили объём производства гражданской продукции в 2,6 раза».

Вместе с тем глава ОСК посетовал на слишком небольшие масштабы производства рыболовных судов.

«38 новых «рыболовов» — это хорошо или плохо? — риторически поинтересовался он. — Конечно, хорошо, но если брать весь рыболовецкий флот, то эти 38 заказов — не что иное, как капля в море. Нам, к сожалению, не удалось убедить наши рыболовецкие компании в том, чтобы делать «длинные» серии однотипных похожих судов. Каждый пароход получается по-своему своеобразным со всеми вытекающими последствиями. Это создаёт нам много сложностей, но тем не менее мы рады, что взаимопонимание с рыбаками в этой части остаётся. Мы бы очень хотели, чтобы у нас появилась «длинная» программа, и я надеюсь, что коллеги из Росрыболовства нас услышат».

Кроме того, Рахманов заявил, что ОСК завершила все подготовительные работы по проверке работоспособности плавучего энергоблока.

«В Мурманске плавучий энергоблок в марте будет готов к транспортировке», — сказал Рахманов.

Напомним, что сегодня, 10 декабря, в Москве прошла пресс-конференция «Итоги 2018 года. Диверсификация. Развитие гражданского судостроения», участниками которой стали президент «Объединённой судостроительной корпорации» (ОСК) Алексей Рахманов, генеральный директор АО ПО «Севмаш» Михаил Будниченко и генеральный директор АО «Адмиралтейские верфи» Александр Бузаков.