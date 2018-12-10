Сбербанк присвоил себе полномочия суда

Москва, , 14:59 — REGNUM Пользователи системы Сбербанк Бизнес Онлайн констатируют, как с технологической лёгкостью крупнейший банк страны меняет слово «Ограничение» (или «Блокировка») на «Арест», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Клиенты, забронировавшие средства в счёт оплаты за услуги, неожиданно столкнулись не с «ограничением» или «блокировкой», как было ранее, а с «арестом». В силу исторической памяти при слове «арест» ёкает сердце и останавливается дыхание даже у самого добросовестного гражданина. Между тем сотрудники банка, комментируя данное «новшество», не нашли в нём ничего «предосудительного».

Сбербанк просто запутался или присвоил себе полномочия суда?

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