Французская Alstom готова к инвестициям в украинскую экономику — министр

Киев, , 14:54 — REGNUM Машиностроительная компания Alstom (Франция) заинтересована в сотрудничестве с украинской госкомпанией «Укрзализныця» в производстве современных электровозов. Об этом 10 декабря написал на своей странице в Facebook министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, подводя итоги своего визита во Францию 6−8 декабря.

«Компания Alstom готова начать сотрудничество с «Укрзализныцей». Речь идет о миллиардах инвестиций, производстве в Украине сверхсовременных грузовых и пассажирских электровозов. Потенциально может рассматриваться производство городского электротранспорта. Как всегда, все ждут тендер УЗ, в котором готовы принять участие не только Alstom, но и Bombardier и китайские компании. Учитывая полную изношенность украинских локомотивов — дальше тянуть некуда», — отметил Омелян.

Он также сообщил, что французская компания CMA CGM вложит 20 млн евро в одесский морской порт.

«Подписан документ об инвестициях в объеме 20 млн евро ведущего контейнерного оператора Франции, который входит в топ-3 контейнерных операторов мира, CMA CGM в Одесский порт. В течение 5 лет мы существенно увеличим грузопоток», — добавил Омелян.

Как сообщалось, в июне 2018 года Верховная рада ратифицировала соглашение между Украиной и Францией о создании единой системы авиационной безопасности и защиты. При этом парламент поддержал закупку у Франции 55 вертолетов (в кредит на 555 млн евро).

По словам министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, Украина получит средства от Госказначейства Франции и консорциума французских банков под 4,25% годовых. При этом государственный секретарь МВД Алексей Тахтай отметил, что целью проекта является создание одной из лучших служб безопасности и оперативной помощи для населения.