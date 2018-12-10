В Тамбове представили разработки для диверсификации промышленности

Тамбов, , 14:48 — REGNUM Учёные Тамбовского государственного технического университета представили разработки для диверсификации промышленного производства в рамках круглого стола, посвященного этой теме, сообщает 10 декабря пресс-служба вуза.

Круглый стол «Диверсификация промышленного производства Тамбовской области» прошёл в университете в третий раз. Ранее обсуждались проекты молодых ученых, аспирантов, магистрантов ТГТУ, которые могли бы заинтересовать предприятия, а также система подготовки кадров для оборонно-промышленного комплекса региона.

На сегодняшнем мероприятии учёные представили автоматизированные сортировочные комплексы для овощей и фруктов с использованием систем технического зрения, тренажерные комплексы для эргатических систем профессионального назначения на основе технологий виртуальной и дополненной реальности, технологии получения наномодифицированных гальванических покрытий с улучшенными свойствами, и ряд других проектов.

«Именно повышение статуса исследователей, работающих в высшей школе и сокращение расстояния между реальным сектором экономики и высшей школой — это залог того, что мы действительно за короткий промежуток времени сумеем серьезно трансформировать промышленный комплекс Тамбовщины», — сообщил первый заместитель генерального директора корпорации «Росхимзащита» Валерий Матвейкин.

В обсуждении приняли участие первый вице-губернатор Тамбовской области Александр Ганов, ректор ТГТУ Михаил Краснянский, руководители регионального отделения Союза машиностроителей России, исполкома регионального отделения партии «Единая Россия», руководители промышленных предприятий Тамбовской области — заводов «Октябрь», «Ревтруд», «Тамбоваппарат», «Электроприбор», корпорации «Росхимзащита», «Тамбовмаш», «Прогресс» и других.

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