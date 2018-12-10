Сбербанк предоставил гарантии на строительство ЦКАД-3

Москва, , 14:33 — REGNUM Две банковские гарантии возврата аванса на общую сумму 29 миллиардов рублей структурировал и предоставил Сбербанк в рамках реализации проекта ЦКАД-3. Напомним, ЦКАД-3 пройдет параллельно Малому бетонному кольцу А-107 на северо-востоке Московской области и соединит новую скоростную автодорогу М-11 «Москва — Санкт-Петербург» и автодорогу М-7 «Волга».

Третий пусковой комплекс ЦКАД реализуется на основе концессионного соглашения между Российской Федерации в лице ГК «Автодор» и ООО «Автодорожная строительная корпорация» (группа компаний «Автобан»).

В пресс-службе банка пояснили, что одна гарантия на сумму 14,5 миллиарда рублей была выдана концессионеру ООО «Автодорожная строительная корпорация» в пользу ГК «Автодор», а вторая гарантия на 14,5 миллиарда рублей — генподрядчику АО «ДСК «Автобан» в пользу концессионера ООО «Автодорожная строительная корпорация».

Сбербанк выступает основным кредитором проекта. В 2018 году выполнены отлагательные условия предоставления средств по ранее заключенному договору синдицированного кредита на общую сумму 38,5 миллиарда рублей сроком на 16 лет, в результате чего концессионеру проекта ООО «Автодорожная строительная корпорация» в полном объеме открыт одобренный лимит финансирования.