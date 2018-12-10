Пекин одобрил импорт рапсового шрота из Казахстана

Пекин, , 14:37 — REGNUM Китай одобрил импорт рапсового шрота из Казахстана, что диверсифицирует источники белка для кормов животных, сообщает 10 декабря агентство Reuters со ссылкой на таможню КНР.

В настоящее время из-за торгового спора Пекин работает над снижением зависимости от сои из США, которые были вторым поставщиком этого продукта.

В частности, КНР также одобрила импорт рапсового шрота из Индии. Аналитик Shanghai JC Intelligence Co Ltd. Лу Юн считает, что поставки из Казахстана не повлияют на рынок Китая, так как объем импорта будет незначительным.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре Китай одобрил импорт казахстанского ячменя. Заместитель министра сельского хозяйства Казахстана Арман Евниев отметил, что экспорт может составить 100 тыс. тонн.

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