Для жителей Киева повысили тарифы на тепло на 22,7%

Киев, , 14:33 — REGNUM На 22,7% повысила тарифы для населения на тепло, производимое предприятием «Киевтеплоэнерго», национальная комиссия Украины, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), сообщает 10 декабря «Укринформ».

Согласно сообщению, тариф для населения на тепло был повышен с 785,94 гривен (1890,23 рублей) за 1 Гкал до 964,19 гривен за 1 Гкал (2318,93 рублей). Также тариф был повышен для религиозных организаций на 105,8%.

Для бюджетных организаций, наоборот, тариф был понижен на 17,1%. Также тариф был снижен для «Киевтеплоэнерго» на 22,8%. Все изменения вступят в силу с 1 января 2019 года.

Напомним, ранее по требованию МВФ Киев поднял цены для населения на газ на 23,5%.