На Украине обложат налогом посылки из-за рубежа

Киев, , 14:19 — REGNUM С 1 января 2019 года на Украине начнут облагаться налогом все зарубежные посылки стоимостью от 150 евро, сообщает 10 декабря «112 Украина».

Согласно сообщению, соответствующий закон подписал президент Украины Петр Порошенко. Закон об изменениях в налоговый кодекс Украины также предполагает, что с 1 июля налогом будут облагаться зарубежные посылки стоимостью от 100 евро.

Помимо этого будет увеличена рентная плата на пользование недрами для добычи нефти и железной руды. Отмечается, что данный закон является бюджетообразующим.

Напомним, при принятии поправок касательно налогообложения посылок в Верховной раде отмечали, что это принесет в бюджет государства чуть менее $11 млн.