Для модернизации аграрного образования нужны цифровые технологии — эксперты

Великий Новгород, , 14:13 — REGNUM Расширение применение цифровых технологий в качестве необходимого зафиксировано в резолюции IV Международной научно-практической видеоконференции «Модернизация аграрного образования: интеграция науки и практики», в которой приняли участие представители Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого. Об этом 10 декабря сообщает пресс-служба вуза.

В работе конференции приняли участие учёные из вузов России, их белорусские коллеги, депутаты, чиновники, представители общественных организаций и Российского союза сельской молодежи. Они обсуждали цифровую экономику как ключевой фактор научно-образовательной системы.

«Здесь говорили об обучении цифровой грамотности; цифровизации в сфере ветеринарии; цифровой экономике в агропромышленном комплексе Томской области глазами «агрошкольников»; прорывных технологиях в молочном животноводстве» обобщали текущую практику действующих моделей подготовки кадров цифровой экономики», — говорится в сообщении.

В ходе обсуждения участники видеоконференции констатировали, что в ряде регионов созданы ключевые условия для подготовки кадров цифровой экономики, совершенствуется система образования, которая начинает обеспечивать цифровую экономику компетентными кадрами. Кроме того, было отмечено, что одним из главных направлений деятельности науки является формирование научно-исследовательских компетенций, создание системы поддержки поисковых, прикладных исследований в области цифровой экономики.

По итогам конференции была принята резолюция:

В системе образования расширить применение цифровых технологий, через сеть «Интернет» и свои сайты в соответствии с государственными требованиями. Продолжить совершенствование образовательных программ повышения квалификации и стажировки руководящих работников и специалистов с использованием для обучения слушателей передовые сельскохозяйственные организации, успешно осваивающие цифровые технологии в растениеводстве, животноводстве и управлении.

Учреждениям образования продолжить изучение специалистами АПК инновационных технологий, основанных на использовании интеллектуальных ИТ-систем, информационно-коммуникационных технологий, навигационных систем глобального позиционирования и систем идентификации, контроля и мониторинга, обеспечивающих точное земледелие, управление стадом на молочно-товарных фермах и комплексах, воспроизводство поголовья КРС, организацию и оптимизацию кормления животных с целью повышения производительности труда, продуктивности скота и сельскохозяйственных земель, качества продукции, оптимизации затрат, увеличения доходности отрасли.

В целях развития системы опережающей подготовки кадров регулярно проводить мониторинг кадрового обеспечения аграрного сектора. Способствовать созданию и организации профессионально — компетентностного подхода в обеспечении агропромышленного комплекса кадрами нового поколения.

С целью адаптации выпускников к современным профессиональным условиям профильным учебным заведениям профессионального образования пересмотреть программы дисциплин и включить в них элементы работы с информационными технологиями, применяемыми на практике; при разработке рабочих программ дисциплин «Информационные технологии в ветеринарии», «Информационные технологии в профессиональной деятельности» предусмотреть часы на изучение программ КАС Ветеринария и ФГИС Меркурий.

Созданную в России инфраструктуру науки и инноваций, представленную различными институтами развития, технопарками, бизнес-инкубаторами, использовать в целях развития цифровой экономики. В соответствии с направлением «Формирование исследовательских компетенций и технологических заделов» Программы «Цифровая экономика Российской Федерации-2024» обеспечить финансово и инфраструктурно проведение научных исследований и разработок в области цифровой экономики на базе образовательных учреждений аграрного профиля.

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