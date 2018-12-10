«Цены на бензин снизятся»: Россия и Киргизия договорились о поставках ГСМ

Бишкек, , 14:04 — REGNUM Госкомитет промышленности, энергетики и недропользования Киргизии и Министерство энергетики России подписали индикативный баланс на 2019 год по беспошлинным поставкам российских нефтепродуктов в республику, пишет «Kaktus.media».

При этом российская сторона не согласилась на увеличение объемов беспошлинных поставок и предложила сохранить их на прежнем уровне: бензина — 460 тысяч тонн, дизельное топливо — 485 тысяч тонн, авиационное топливо — 100 тысяч тонн, сырая нефть — 50 тысяч тонн.

Также стало известно, что благодаря изменениям на российском рынке нефтепродуктов, в течение декабря 2018 года в Киргизии ожидается снижение розничных цен на топливо в пределах 2% в зависимости от марки нефтепродуктов.

В ассоциации нефтетрейдеров Киргизии отмечают, что ранее из-за задержек с подписанием этого документа существовал риск резкого роста цен на топливо в Киргизии сразу же после наступления 2019 года.

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Сторонам удалось договориться о поставках нефтепродуктов после вмешательства премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева.

ИА REGNUM напоминает, что Киргизия ежемесячно импортирует в среднем от 70 тысяч до 100 тысяч тонн горюче-смазочных материалов. При этом потребности республики в нефтепродуктах на 82% покрываются за счет поставок из России и Казахстана. Остальные 18% — за счет собственных нефтеперерабатывающих заводов.

Отметим, что сейчас Киргизия занимает 17-е место в общемировом рейтинге бензиновых цен, составленном аналитиками международного агентства «Global petroleum prices». При этом республике самые низкие в мире цены на ГСМ — среди стран, не занимающихся добычей нефти.