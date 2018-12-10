Всемирный банк поздравил столицу Танзании с лучшей реализацией проектов

Додома, , 14:37 — REGNUM Всемирный банк признал Додому, столицу Танзании, лучшим исполнителем профинансированных им проектов по разрешению современных проблем страны.

Среди проблем, решённых Додомой, были вопросы строительства, выполнения договоров между гражданами и Проектом стратегического развития городов (TCSP).

Поздравления были объявлены специалистами по оценке развития строительства и организаторами Проекта стратегического развития городов (TCSP) из администраций разных округов Танзании в ходе двухдневного визита по посещению проектов, финансируемых Всемирным Банком. Целью визита была оценка достигнутых результатов, а также их соответствие договору.

Проекты Всемирного банка в Додоме были направлены на улучшение инфраструктуры столицы, чтобы государственный совет и все институты могли разместиться в Додоме.

Кроме того, Всемирный банк предоставил Додоме займ на строительство дорожной сети общей протяженностью 26,7 км. Дороги будут асфальтированы и освещены.

Также Всемирный банк проспонсировал строительство большой водосточной системы протяженностью 6,5 км. А также он организует сбор неперерабатываемых отходов в специально отведенные места.

Все эти проекты в сумме составили 77,8 биллионов танзанийских шиллингов (примерно 34 миллиона долларов США), основная сумма потрачена на строительство, оплату по договорам и зарплату их исполнителям. По сообщениям газеты Nipashe.