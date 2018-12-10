Без «капитанов бизнеса» Россия навсегда останется постсоветской

Москва, , 13:47 — REGNUM Анатолий Чубайс, конечно, для большинства россиян синоним антигероя, который вместе с Борисом Березовским несет персональную ответственность за все невзгоды 90-х. Однако на самом деле все не так однозначно Чубайса часто ругают за ваучерную приватизацию. ЧИФы действительно не сработали. Было бы правильно обменять советские сберкнижки на акции ведущих сырьевых, телекоммуникационных и электроэнергетических монополий. Однако именно благодаря проведенной приватизации в России существует рынок капитала, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор аналитического департамента Альпари Александр Разуваев.

«Однозначный успех Анатолия Чубайса — это победа Бориса Ельцина на выборах 1996 года. Ельцина поддержал пул олигархов, многие из которых получили за эту победу ведущие российские предприятия по схеме залоговых аукционов. Чубайса часто винят за дефолт по ГКО в 1998 году, однако в первую очередь причина отказа платить по внутреннему долгу заключалась в оттоке капитала с развивающихся рынков и падении цен на нефть. Анатолий Чубайс пресек воровство в «РАО ЕЭС» России и провел реформу электроэнергетики в интересах прежде всего Газпрома, а также близких к Кремлю олигархов и европейских энергетических групп. В «Роснано», однако, его успехи оказались более чем скромными», — сказал эксперт.

По его словам, на тему бизнеса Анатолий Чубайс сказал абсолютную правду. Только надо сказать спасибо не только собственникам, но и менеджменту компаний. Особенно учитывая тот факт, что государство является главным олигархом, который контролирует 70% экономики. Современная буржуазная Россия делит по размеру экономики с Германией 1−2 место в Европе, 6-е место в мире. Хотя понятно, что на душу населения результат будет намного скромней. Основной рывок экономика России и ее рынок акций совершили с 1999 по 2008 год».

«Потом Россия стала жертвой внешнего давления — крах Lehman Brothers и санкционная история. Экономическая теория абсолютно справедливо говорит о предпринимательском таланте, действиях на свой страх и риск, который заслуживает отдельного вознаграждения. Появились абсолютно новые отрасли экономики — сотовая связь, интернет, финансовые услуги, число рестораций и салонов красоты по сравнению с советскими временами возросло в разы. Без деловой жилки никакое русское экономическое чудо нулевых не было бы возможно», — пояснил Разуваев.

Громких примеров много: Александр Хлопонин и «Норильский никель», Борис Йордан — «Ренессанс капитал», команда Романа Абрамовича — «Сибнефть», Рубен Варданян — «Тройка диалог», Виктор Ремша — «Финам» и т. д. Ну и, конечно, качество жизни, выбор товаров и услуг. Вместо серых советских будней и экономики очередей в России давно работает принцип «Любой каприз за ваши деньги». Не удивительно, что российские граждане постоянно на кухне и в интернете любят поговорить о том, что денег не хватает.

«Есть старая поговорка: что хорошо для Форда, то хорошо для Америки. Можно перефразировать: что хорошо для «Северстали», «МТС» или «Лукойла», то хорошо для России. И чем больше людей в России будет так думать, тем лучше. Конечно, богатых людей не любят везде, зависть такое же естественное чувство, как и жажда наживы. К тому же в России в 90-е годы финансовый успех часто результат случая или неделового, а криминального таланта.

В России до сих пор далеко не все видят разницу между состоятельными и состоявшимися людьми. Однако без уважения и понимания роли капитанов бизнеса Россия навсегда останется постсоветской, а не буржуазной страной. Вероятно, должно просто пройти время, когда память об СССР и лихих 90-х в понимании людей навсегда станет частью истории — великой и противоречивой российской истории, как и у любой другой успешной и состоявшейся нации», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, глава «Роснано» Анатолий Чубайс назвал российское общество «инфантильным», отметив, что оно «за 25 лет не удосужилось даже сказать спасибо бизнесу один раз за то, что бизнес делал в стране». «Бизнес страну отстроил. Он восстановил безнадежно обрушившиеся советские предприятия, он вернул зарплату людям, он наполнил бюджет деньгами. Он создал источники для того, чтобы наша интеллигенция получала средства на поддержку культуры, науки, образования. Все это сделал бизнес российский. Это все сделали те, кого общество называет олигархами», — сказал Чубайс.

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