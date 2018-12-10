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В ЛНР промышленное производство выросло в 3,4 раза

Экономика

Металлургическое производство выросло в 16,4 раза

Луганск, 10 декабря 2018, 13:30 — REGNUM  В Луганской Народной Республике (ЛНР) за 10 месяцев 2018 года реализовали в 3,4 раза больше продукции перерабатывающей промышленности, чем за аналогичный период 2017 года, заявили в министерстве промышленности и торговли республики, сообщает 10 декабря «Луганский информационный центр».

Согласно сообщению, металлургическое производство выросло в 16,4 раза, химическое производства — на 62,3%, машиностроение — на 52%, производство пластмассы и резины — на 24,8%, пищевых продуктов — на 15,8%, текстиля — на 15,6%, изделий из дерева — на 15,4%.

Напомним, в 2017 году рост перерабатывающей промышленности ЛНР по сравнению с 2016 году составил 6,5%.

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Экономика ДНР и ЛНР
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