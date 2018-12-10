Кредиторы на 2,5 млрд: детали банкротства Липецкого завода тягачей

Липецк, , 13:25 — REGNUM Стали известны подробности банкротства ООО «Липецкий завод гусеничных тягачей», которое было признано несостоятельным 27 ноября 2018 года. Долги завода, входящего в машиностроительно-индустриальный концерн «Тракторные заводы», составляют почти 2,5 млрд рублей. Управляющий в суде уточнил, что «финансовое состояние должника неудовлетворительное, восстановление платежеспособности должника невозможно». Решение суда может быть обжаловано в течение месяца после его принятия, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, завод из Липецка берёт своё начало в 1967 году. ООО около девяти лет назад вывели из состава ОАО «Липецкий трактор». Новая компания входит в состав машиностроительно-индустриального концерна «Тракторные заводы». Последнее имеет в своём составе два десятка компаний и заводов в ряде регионов России: Карелии, Чувашии, Мордовии Владимирской, Волгоградской и Курганской областях, Алтайском крае. О финансовых проблемах концерна широко известно стало в 2017 году, когда главный кредитор в лице госкорпорации «Внешэкономбанк» активизировался в судах, пытаяся вернуть хотя бы часть долга, который он выкупил у шести банков. Суммы задолженности концерна перед ВЭБ называются от 70 до 90 млрд рублей. Почти 30 млрд рублей из них ВЭБ взыскал с 13 предприятий концерна в сентябре 2018 года.

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В августе 2018 года подтвердилась информация, что для спасения оборонных и гражданских заводов, входящих в концерн, его передадут в ведение госкорпорации «Ростех». Она возьмёт в управление оборонную часть группы, а для оставшейся части «пула» будет подобран частный инвестор.

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Непосредственно у липецкого предприятия проблемы начались не из-за собственных долгов, а из-за долга АО «Курганский машиностроительный завод». Последний оформил займ на 1 млрд рублей, будучи единственным участником ООО «Липецкий завод гусеничных тягачей», а липецкое общество выступило по займу, взятому у ПАО «ТрансФин-М», поручителем. Долг, который вместе с процентами уже превысил 1,2 млрд рублей, курганский завод не выплатил в срок, претензии были поданы к поручителю. С декабря 2017 года ООО находилось под наблюдением, но в конце ноября 2018 года в деле о банкротстве перешли к этапу конкурсного производства, объявив предприятие банкротом.

Исполнительный директор завода Вадим Павлов заявил после этого, что данный шаг не приведёт к остановке мощностей предприятия и увольнению более 700 его сотрудников.

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Стали известны подробности банкротства завода.

«Из анализа финансового состояния должника, представленного временным управляющим, следует, что финансовое состояние должника неудовлетворительное, восстановление платежеспособности должника невозможно, целесообразно введение в отношении должника процедуры конкурсного производства. Общая сумма требований кредиторов, включенная в реестр требований кредиторов ООО «ЛЗГТ» составляет 2 498 798 437, 64 рубля. Требования кредиторов первой и второй очереди отсутствуют», — отмечается в материалах дела.

По данным бухгалтерского учета, на 30 сентября 2018 года у должника числятся: основные средства — 286 136 тыс. рублей, отложенные налоговые активы — 14 606 тыс. рублей, прочие внеоборотные активы — 179 тыс. рублей, запасы — 219 779 рублей, дебиторская задолженность в размере — 231 670 тыс. рублей, финансовые вложения (краткосрочные) — 129 235 тыс. рублей, денежные средства — 101 974 тыс. рублей и прочие оборотные активы — 3 345 тыс. рублей.

Балансовая стоимость имущества предприятия на начало 2017 года составила 3 445 012 000 рублей. Конкурсным управляющим утверждён Андрей Берсенев, срок процедуры продлится до 22 мая 2019 года.

Основной кредитор — ПАО «ТрансФин-М», перед которым сумма долга составляет 1 292 035 222,53 рубля. Инициатор банкротства, основной кредитор является лизинговой компанией, учреждён в 2005 году негосударственным пенсионным фондом «Благосостояние». На сентябрь 2017 года основными акционерами компании являлись ПАО «Объединенные Кредитные Системы» (доля — 46,99%) и АО «Управляющая компания «Трансфингруп» Д.У. ЗПИФ смешанных инвестиций «Спектр» (31,78%). На второй квартал 2018 года ПАО владело 100% долей в частной акционерной компании с ограниченной ответственностью TFM AVIATION LIMITED и частной компании с ограниченной ответственностью TFM-SHIPPING PTE. LTD, ООО «ТФМ-Якутия».