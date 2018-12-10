Тульская область получила грант почти на полмиллиарда рублей

Тула, , 13:25 — REGNUM Тульская область получила федеральный грант на сумму 488,6 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили 10 декабря в управлении пресс-службы правительства Тульской области. Распоряжение о поощрении субъектов Федерации за достижение высоких темпов роста экономического (налогового) потенциала территорий за 2017 год в форме дотаций бюджетам регионов подписал ранее председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

В общей сложности в перечень регионов, которые получат грант, вошли 40 субъектов РФ, продемонстрировавшие лучшие показатели динамики в экономике, бюджетной обеспеченности, инвестиционной привлекательности, поддержке предпринимательства и соцсфере. Общая сумма, распределенная между ними, составила почти 20 млрд рублей. Тульская область вошла в первую двадцатку регионов и получила грант в сумме 488,6 млн рублей.

Тульская область вот уже три года подряд стабильно входит в пятерку лучших регионов в Национальном инвестиционном рейтинге. Регион демонстрирует положительные результаты по росту доходов в консолидированный бюджет региона, реализует мероприятия по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства.