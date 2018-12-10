В Иркутской области постоят детский госпиталь

Иркутск, , 13:04 — REGNUM В Иркутской области назрела необходимость в строительстве детского медицинского центра на 980 коек. Об этом со ссылкой на губернатора Приангарья Сергея Левченко сообщает сайт регионального правительства.

«Структура госпиталя будет предусматривать амбулаторную, стационарную, в том числе высокотехнологичную, а также экстренную медицинскую помощь (диагностический центр, подразделения санитарной авиации и консультативной помощи, инфекционный блок, блок для неонатологии, педиатрии и детской хирургии)», — отмечается в официальном сообщении на этот счёт.

По оценке Сергея Левченко, в качестве места для строительства нового детского медцентра в Иркутске сейчас рассматриваются два участка: либо рядом с областной больницей в микрорайоне Юбилейном, либо вблизи Чертугеевского залива.

Напомним, оба крупных областных заведения Приангарья (ОГАУЗ «Городская Ивано-Матренинская детская клиническая больница» и ОГБУЗ «Иркутская государственная областная детская клиническая больница») находятся в центре Иркутска и размещаются в зданиях, построенных в XIX веке, являющихся памятниками истории и культуры. Именно поэтому проведение реконструкции для приведения их в соответствие с современными санитарными нормами и правилами для развития новых видов специализированной и высокотехнологической медицинской помощи не представляется возможным.