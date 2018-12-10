Владелец мессенджера Snapchat выкупил украинский бизнес-проект Teleport

Киев, , 13:01 — REGNUM Американская компания Snap Inc. выкупила украинский бизнес-проект Teleport Future Technologies за $8 млн, сообщает 10 декабря УНИАН.

Согласно сообщению, команда из пяти ведущих специалистов Teleport вошла в состав американской фирмы Snap, также фирме достались все технологии проекта. Приложение Teleport, разработанное украинскими программистами, позволяет пользователям автоматически окрашивать волосы людей на фотографии в желаемый цвет.

Отмечается, что проект уже привлек $1 млн, а в первые сутки после релиза сумел набрать более 1 млн скачиваний в App Store.

Напомним, ранее Snap уже приобрела другой украинский продукт Looksery. Он был куплен американской фирмой в 2015 году. По сообщениям СМИ, сумма сделки составила $150 млн.