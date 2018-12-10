Объем промпроизводства Мангистауской области Казахстана вырос на 1,1%

Актау, Казахстан, , 12:56 — REGNUM В 2018 год валовой региональный продукт (ВРП) Мангистауской области Казахстана вырос на 3,4%, сказал аким (глава) региона Ералы Тугжанов, сообщает 10 декабря агентство «Казинформ».

По словам аикма, за год ВРП увеличился с 98,6% до 103,4%. Объем промышленного производства Мангистауской области вырос на 1,1%. Основным направлением развития экономики региона является обрабатывающий сектор. Его доля в общем объеме промышленного производства выросла с 4% до 8%.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 ноября 2018 года в Мангисатуской области Казахстана был установлен самый большой среди регионов республики прожиточный минимум — 36,2 тыс. тенге (6 489 рублей по курсу на 21 ноября).

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