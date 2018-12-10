Украину обвинили в не соблюдении прав инвесторов

Киев, , 13:05 — REGNUM Соглашения о защите прав инвесторов не выполняются на Украине, о чем говорят сами предприниматели, заявила заместитель бизнес-омбудсмена Украины Татьяна Короткая, сообщает 10 декабря УНИАН.

По ее словам, Украина подписала со многими странами соглашения о защите прав инвесторов, однако инвесторы все равно подают в международные суды на Украину, так как эти права не соблюдаются.

Как отметил глава Совета предпринимателей при правительстве Украины Леонид Козаченко, малый и средний бизнес в стране тратит огромные деньги на решение конфликтных ситуаций с государством.

Напомним, ранее государственная фискальная служба (ГФС) Украины обвинила компанию «Филип Моррис Украина» в неуплате налогов. После разбирательства ГФС пошла на мировую и взяла обратно обвинения.