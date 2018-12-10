Треть работодателей в РФ блокируют сотрудникам выход в соцсети

Москва, , 12:48 — REGNUM В России работодатели ужесточают требования к поведению сотрудников в соцсетях во время рабочего дня. Если три года назад общение сотрудников в соцсетях регулировалось в 51% компаний, то сегодня — в 59%. Таковы данные опроса, проведенного исследовательским центром рекрутингового агентства Superjob.ru.

Блокируют персоналу выход в соцсети с рабочего компьютера 27% работодателей (три из десяти компаний). В 1,5 раз больше стало компаний, установивших запрет на разглашение коммерческой тайны (с 25% в 2015 г. до 37% в 2018 г.). Организаций, где поведение сотрудников в соцсетях не регулируется, стало меньше (с 39% до 30%)

Запрещая общение в соцсетях, работодатели боятся разглашения коммерческой тайны (37%). 21% компаний требует от сотрудников соблюдения этики поведения в соцсетях.

18% запрещают публиковать комментарии о работе, руководстве и коллегах, а в 20% компаний есть запрет публикацию в интернете фотографий в униформе или с рабочего места.

Опрос проведен 8 ноября — 3 декабря 2018 года в 285 населенных пунктах во всех регионах России. В опросах приняли участие 500 представителей работодателей и 1600 Граждан в возрасте 18—54 лет, зарегистрированных в соцсетях.

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Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным исследования Rabota.ru, 24% работодателей намерены премировать только некоторые категории сотрудников, а 58% компаний — вообще не планируют выдавать премии.

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