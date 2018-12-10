МВФ не поможет Киеву пройти пиковый период погашения долгов — эксперт

Киев, , 12:27 — REGNUM Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений Национальной академии наук Украины Валентин Землянский прогнозирует, что в начале 2019 года Украина получит транш от Международного валютного фонда (МВФ) в рамках новой программы Stand-by. Об этом Землянский заявил 10 декабря в эфире одного из украинских телеканалов.

«Ожидаю 1,5 млрд долл, которые должны прийти, потому что у нас первый квартал будет напряженным. Нам нужно будет отдать около 2 млрд долл по внешним долгам, поэтому эти 1,5 млрд будут совершенно не лишними для стабилизации золотовалютных резервов и стабилизации финансовой системы Украины. Эти деньги придут, а что будет дальше — большой вопрос», — сказал Землянский.

По его словам, МВФ «возьмет паузу» на время проведения избирательных кампаний на Украине. При этом Землянский напомнил, что на третий квартал 2019 года придутся пиковые погашения внешних долгов.

«Дальше будет взята пауза. У нас идут две избирательные кампании — мартовская и октябрьская. Как правило, это не прописано в правилах МВФ, но они берут паузу на период избирательных кампаний. Только после этого возвращаются к сотрудничеству и выплатам. Давайте не забывать, согласно новой программы, которая принята, каждый раз Украина должна обращаться в случае необходимости. Далеко не факт, что в марте или апреле Украина будет обращаться за этими траншами, потому что у нас следующие пиковые выплаты приходятся на третий квартал будущего года. Если речь и пойдет о дополнительных деньгах в рамках транша, то вопрос встанет в августе-сентябре следующего года», — пояснил Землянский.

Как сообщалось, 9 декабря совет директоров МВФ объявил, что заседание по вопросу сотрудничества с Украиной состоится 18 декабря 2018 года.

Как сообщается, повестка дня заседания будет включать в себя не только обсуждение программы обусловленного кредита (Stand-by), а и прекращение программы расширенного финансирования, которая была утверждена в марте 2015 года.

Напомним, ранее глава Национального банка Украины Яков Смолий заявлял, что он ожидает кредит МВФ до 25 декабря. Кроме того, премьер-министр Украины Владимир Гройсман также отметил, что рассчитывает получить очередной кредит МВФ в декабре 2018 года.