Регионы России отсортируют по «профильным» производственным сферам

Москва, , 12:26 — REGNUM За российскими регионами могут быть закреплены специализации в сфере производства, соответствующий документ внесен на рассмотрение правительства России Министерством экономического развития (МЭР) РФ. Об этом пишут 10 декабря «Ведомости».

Отмечается, что специализация для регионов выбиралась с учетом пожеланий местных властей, численности и плотности населения, географического расположения, развития инфраструктуры и прочих характеристик.

Согласно плану МЭР РФ, все российские регионы должны быть разделены на несколько типов: крупные города и городские агломерации, средние и малые города, сельские поселения, минерально-сырьевые и агропромышленные центры. Указанный подход способен сократить неэффективные траты бюджетных средств, полагает источник газеты. Регионы будут получать финансирование лишь на «профильные» сферы деятельности, и не будут направлять деньги в неконкурентоспособные отрасли.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря стало известно, что премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении 40 регионам России грантов за достижение высоких темпов роста экономического потенциала территорий.

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