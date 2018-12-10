Рублю «не дадут упасть» нефть и фондовые индексы

Москва, , 12:09 — REGNUM До заседания ЦБ РФ 14 декабря при условии, что не будет новых данных о санкциях (на этот раз разговоры на рынке идут о тех, что приурочены к пресловутому «делу Скрипалей»), рубль едва ли имеет какие-либо причины для сильных курсовых движений в ту или иную сторону. Ещё один фактор — нефть — в общем и целом продолжает играть на умеренное укрепление отечественной валюты, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский.

«Напомним, что до заседания в Вене на прошлой неделе для рынка негативом было бы сокращение комбинированных квот ОПЕК+ (теперь в консультационном режиме к саммиту, возможно, будет примыкать всё больше стран, которые не входят в число участниц картеля) менее чем на 1 миллион баррелей в сутки. По факту была проанонсирована «обрезка» на 1,2 млн баррелей (800 тыс. взяли на себя обязательство страны — участницы ОПЕК, и дополнительно 400 тыс. баррелей — те страны, которые не входят в эту организацию)», — пояснил эксперт.

Рубль также сильно поддерживает российский фондовый рынок, который с ноября выглядит существенно лучше американских индексов (последние совсем приуныли после ареста финдиректора китайской Huawei Technologies Мэн Ваньчжоу с последующим вызовом для вручения ноты послу США в Пекине): рост показывает, главным образом, рублёвый индекс Мосбиржи, который за год составил уже 15%, и истории промежуточных щедрых дивидендных выплат поддерживают интерес к этой теме.

«На этом фоне рубль сегодня, 10 декабря, открыл нынешнюю «неделю Банка России» в бодром расположении духа, прибавив к полудню 0,12%, до 66,27, хотя, по вышеупомянутой причине, сильного движения у отечественной валюты не получилось. Это весьма неплохой результат, учитывая, что в конце ноября — начале декабря он уже дважды пробивал отметку 67 и, казалось, быстрый поход к отметке 70 за доллар выглядит лишь как вопрос времени.

В паре с евро отечественная валюта также немного укрепляется с открытия до 75,58, и 11 декабря на фоне отсутствия значимых предстоящих событий и макростатистики, скорее всего, можно будет увидеть близкие к сегодняшним уровни», — считает Рожанковский.

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