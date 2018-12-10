Владимирским троллейбусам сокращают финансирование

Цитата из м/ф «Ну, погоди!». реж В. Котеночкин, В. Тарасов. А. Котеночкин. 1969. СССР

Владимир, , 12:15 — REGNUM АО «Владимирпассажиртранс», которое обсуживает троллейбусные маршруты владимирского общественного транспорта, в 2019 году получит из бюджета города всего 60 млн рублей. Как сообщают местные СМИ, по сравнению с 2018 годом сумма уменьшается на 15 млн рублей. При этом в администрации города надеются, что компания, 100% акций которой принадлежит городу, сможет заработать 485,5 млн рублей.

По данным издания «Призыв», планируется, что в 2018 году выручка компании составит около 479 млн рублей, а в 2019 году — увеличится на 6,5 млн рублей. Но даже если планы все-таки воплотятся в жизнь, чистая прибыль все равно будет нулевой.

ИА REGNUM напоминает, что сейчас во Владимире работает восемь троллейбусных маршрутов. В Арбитражном суде Владимирской области рассматривается иск администрации Владимира к АО «Владимирпассажиртранс». Мэрия через суд пытается добиться выплаты долга, который образовался за аренду участка под троллейбусным депо. Сумма исковых требований — 1,1 млн рублей.

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