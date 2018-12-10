В Казахстане нефтяная компания выплатит $18 млн за незаконное сжигание газа

Атырау, Казахстан, , 12:07 — REGNUM В Казахстане суд оштрафовал нефтяную компанию «Эмбамунайгаз» на 6,6 млрд тенге ($17,8 млн) за незаконное сжигание газа, сообщает 10 декабря агентство «КазТАГ».

Компания выплатит штраф за незаконное сжигание газа на месторождении Прорвинской группы в Атырауской области. Первоначально сумма штрафа составляла 8,908 млрд тенге ($24,7 млн). Однако суд снизил размер штрафа на 25%.

Департамент экологии также вручил компании предписание о возмещении ущерба, нанесенного окружающей среде в размере 7,835 млн тенге ($21,2 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, в середине ноября заместитель министра энергетики Казахстана Сабит Нурлыбай заявил, что ведомство планирует разработать поправки в экологический кодекс республики с учетом рекомендаций Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

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