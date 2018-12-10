«Корпорация развития Ставропольского края» заплатит штраф в миллион рублей

Ставрополь, , 11:57 — REGNUM Суд подтвердил законность решения УФАС Ставропольского края о нарушении законодательства о защите конкуренции со стороны регионального министерства экономического развития и ГУП СК «Корпорация развития Ставропольского края». Об этом 7 декабря сообщила пресс-служба регионального УФАС. Разбирательство длилось несколько месяцев.

В марте этого года Ставропольское УФАС России признало министерство экономического развития Ставропольского края и ГУП СК «Корпорация развития Ставропольского края» нарушившими законодательство о защите конкуренции — ведомства обвинили в заключении и реализации антиконкурентного соглашения при проведении процедуры закупки по созданию медиа-контента, цель соглашения — обеспечение победы ГУП СК «Корпорация развития Ставропольского края».

Торги, о которых идет речь, проводились в ноябре 2015 года. По их итогам был заключен государственный контракт с ГУП СК «Корпорация развития Ставропольского края». В соответствии с контрактом, работы по его исполнению были якобы выполнены за двое суток. Однако в документах закупки значилось, что на исполнение контракта выделено несколько месяцев. Комиссией Ставропольского УФАС России было установлено, что фактически все работы были выполнены заранее, до заключения государственного контракта, отсюда был сделан вывод о заключении антиконкурентного соглашения.

Решением комиссии УФАС ГУП СК «Корпорация развития Ставропольского края» было привлечено к административной ответственности по ч.2 ст. 14.32 КоАП РФ, было вынесено постановление о наложении штрафа на сумму 1 млн 054 тыс. 160 рублей. Решение было обжаловано в Арбитражном суде Ставропольского края, который признал решение комиссии Ставропольского УФАС России и постановление о наложении штрафа законными и обоснованными. Затем ГУП СК «Корпорация развития Ставропольского края» обжаловала решение в части размера штрафа в Шестнадцатом Арбитражном апелляционном суде. Апелляционная инстанция в требованиях предприятия о снижении административного штрафа отказала.

Отметим, что в марте же 2018 года стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении первого замминистра экономического развития Ставрополья по подозрению в злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, чиновница от имени министерства заключила госконтракт на создание медиа-контента и брендированной площадки для продвижения продукции и производителей Ставрополья, а затем подписала акт сдачи-приемки услуг на 9,9 млн рублей при том, что фактически стоимость проведенных работ составила около 950 тыс. рублей.