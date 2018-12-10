«Деньги мёртвые»: в Чувашии «лежит на счетах» 1 млрд бюджетных рублей

Чебоксары, , 11:33 — REGNUM В Чувашии сегодня, 10 декабря, на заседании регионального правительства одобрили распределение почти 200 млн рублей федерального гранта. 60% данных средств власти предлагают направить на укрепление материально-технической базы профессиональных учреждений образования. В ходе обсуждения был поднят вопрос освоения бюджетных средств: глава Чувашии Михаил Игнатьев заявил, что «на счетах денег достаточно много залёживается», это «деньги мёртвые» — по данным минфина, речь идёт о миллиарде. Обсуждение вопроса заняло менее шести минут, при этом интернет-трансляция стала идти выборочно: с опозданием на несколько минут, оставив полностью за кадром вступительное слово главы республики, показав фрагмент доклада министра финансов и неожиданно оборвавшись во время выступления премьер-министра, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В Чувашии корректируют региональный бюджет с учётом федерального гранта за эффективность деятельности органов власти по итогам 2017 года. Между 40 лучшими регионами распределены 19,9 млрд рублей дотации для поощрения достижения наилучших значений показателей по наращиванию налогового потенциала. В том числе Чувашия получит 192,8 млн рублей.

Вице-премьер — министр финансов республики Светлана Енилина напомнила, что для использования данных средств необходимо внести изменения в бюджет.

«Как вы видите на слайде, — сказала министр, указуя на слайды, доступные лишь членам правительствам, — основная сумма, 60%, из суммы гранта распределяется на укреплением материально-технической базы профессиональных образовательных организаций — для того, чтобы привести их в соответствие с требованиями федерального транспорта. Эти ресурсы будут распределены средним профессиональным образовательным учреждениям.

Кроме того, как уже было сказано сегодня, имеется недостаточно средств для выплаты семьям, которые назначаются при рождении третьего и последующего ребёнка. С учётом этого, 21,7 млн рублей распределяются на эти направления», — сообщила Светлана Енилина.

26 млн рублей планируется распределить между муниципальными образования «для поощрения достижения наивысших темпов роста налогового потенциала». 20 млн предусмотрено на обеспечение деятельности органов государственной власти. Дополнительно 1,5 млн рублей выделяется на обеспечение деятельности членов Совета Федерации и депутатов Госдумы, 0,9 млн рублей — на оказание гражданам высокотехнологической медицинской помощи.

«Кроме того, данным проектом закона перераспределяются некоторые целевые статьи в части социальной поддержки: уменьшаются субвенции на регистрацию актов гражданского состояния», — сказала глава минфина.

С учётом федерального гранта объём безвозмездных поступлений составит 19,9 млрд рублей, что на 25,3% выше уровня 2017 года. По данным министерства финансов, в результате доходы республиканского бюджета на 2018 год составят 49,6 млрд рублей, расходы — 50,84 млрд рублей, дефицит — 1,24 млрд рублей. Госдолг Чувашии сохраняется на прежнем уровне — в объёме 13,985 млрд рублей, составляет к прогнозируемым собственным доходам республиканского бюджета Чувашской Республики 48,1%. Соотношение объема рыночных долговых обязательств к собственным доходам республиканского бюджета Чувашии прогнозируется в размере 22,6%.

В ходе обсуждения глава Чувашии Михаил Игнатьев подчеркнул, что «все цифры должны быть в работе, чтобы остатков на счетах не оставалось»:

"Предлагаю эти слайды довести до всех главных распорядителей средств для того, чтобы общаться во всех муниципальных образования, чтобы было понятно».

«Обращаю внимание муниципальных образований: на счетах денег достаточно много залёживается. Сколько денег на счетах сейчас, Светлана Александровна, что мониторите ежедневно?» — обратился Михаил Игнатьев к министру финансов.

«Более 1 млрд рублей», — сообщила Енилина.

«Миллиард рублей лежит на счетах. Деньги мёртвые, уважаемые коллеги, уважаемые главные распорядители средств», — констатировал глава Чувашии, обратившись к премьер-министру Ивану Моторину.

Что именно сказал глава чувашского правительства, осталось за кадром: трансляция внезапно прервалась.

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