Финансирование развития Севморпути будет сокращено

Санкт-Петербург, , 11:32 — REGNUM Федеральный бюджет на 2019−2021 гг. сократит финансирование проекта развития Севморпути будет на 24 млрд рублей. Об этом со ссылкой на руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта Юрия Цветкова сообщает PortNews.

По данным издания, «снять деньги» с этой статььи расходов было принято в силу государственного решения о строительстве двух дополнительных атомных ледоколов.

Как сообщало ИА REGNUM, заказ на строительство двух атомных ледоколов ЛК-60 для «Атомфлота» в дополнение к трем уже строящимся судам рассчитывает получить балтийский завод ОСК.

Напомним, ранее был сформирован паспорт проекта развития Севморпути, в котором были четко прописаны сроки строительства инфраструктурных объектов, обеспечения их деятельности и их финансирования по годам. Так, в рамках этого проекта государство должно расширить акваторию порта Сабетта, создать дополнительные льдозащитные сооружения, расширить подходной канал, обеспечить работу ФГУП «Гидрографическое предприятие» и выполнить мероприятия по обеспечению безопасности.

«Первые деньги на реализацию этих работ у Минтранса появятся после 2020 года (в 2020 году запланировано только начало проектирования — прим. ред.) В свою очередь у «Новатэка» возникает закономерный вопрос — зачем нам с опережением графика строить объекты на берегу, если средства на развитие акватории порта появятся только в 2020 году», — цитирует Юрия Цветкова PortNews.

Он пояснил, что, в частности, планируется расширить подходной канал к порту Сабетта в два раза — с существующего 295 м. Кроме того планировалось повысить субсидирование гидрографического предприятия. Сегодня существующий флот ФГУП «Гидрографическое предприятие» обеспечивает 37 тыс. приведенных км. Этот показатель необходимо было увеличить до 80 тыс. приведенных км в год. Обеспечить это можно за счет увеличения субсидий до 823 млн руб. в год, которое не подтверждено на сегодняшний день. В существующем бюджете на эти цели предусмотрены всё те же 400 млн руб. В связи с увеличением крупнотоннажного флота на трассах Севморпути потребуется задействовать высокоширотные маршруты. Для этого требуется увеличить объем промерных работ «Гидрографического предприятия».

«Работу «Гидрографического предприятия» необходимо увеличивать, поскольку у нас появляются новые крупнотоннажные суда, которые должны пойти высокоширотными маршрутами, не до конца изученными гидрографической службой», — подчеркнул Юрий Цветков.

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Также он отметил, что для обеспечения безопасности движения судов по Севморпути необходимо пополнение судов Морспасслужбы. С учетом проектирования и строительства судов, их пополнение смещается за границу 2024 года, при этом эти суда являются уникальными, период их проектирования и строительства будет достаточно продолжительным. Помимо этого, есть вопросы с обновлением и пополнением лоцмейстерских и картографических судов.

Заместитель секретаря Совбеза Сергей Вахруков в своем комментарии неодобрительно высказался в адрес Минфина России. Он подчеркнул, что принимая решение о финансировании инфраструктурных проектов на Севморпути, необходим комплексный взгляд, «иначе мы не достигнем роста грузооборота до 80 млн тонн к 2024 году».

Как сообщало ИА REGNUM, президент РоссииВладимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию, заявил, что грузопоток по Северному морскому пути к 2025 году должен возрасти в десять раз, до 80 млн тонн.

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