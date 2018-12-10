На Украине новогодние елки будут проверять на радиоактивность

Киев, , 11:39 — REGNUM Новогодние елки на Украине будут проверять на содержание радиации, если будут жалобы от покупателей, заявил глава государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Олег Рубан, сообщает 10 декабря «Страна.ua».

По его словам, госпотребслужба Украины не имеет компетенций проводить исследования качества новогодних елок без жалоб покупателей — это входит в сферу деятельности министерства здравоохранения.

Однако, если поступят жалобы, то ведомство обязательно проведен контрольные замеры на содержание радиации в деревьях.

Напомним, на Украине лесохозяйства начали продавать новогодние елки. Средняя цена за 1,5-метровую елку — 300−400 гривен (720−960 рублей).