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За год стоимость аренды жилья в Казахстане выросла на 6%

Экономика

Стоимость нового жилья за год выросла на 2,2%

Астана, 10 декабря 2018, 11:36 — REGNUM  В ноябре 2018 года средняя стоимость аренды одного квадратного метра благоустроенного жилья в Казахстане составила 1383 тенге ($3,74), что на 5,9% больше, чем годом ранее. Об этом сообщили в комитете по статистике министерства национальной экономики Казахстана.

Стоимость нового благоустроенного жилья составила 265 710 тенге ($718) за квадратный метр, что на 2,2% больше, чем годом ранее. Стоимость одного квадратного метра на вторичном рынке благоустроенного жилья выросла на 1,7%, до 185 642 тенге ($502).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе средняя стоимость нового жилья составила 264 264 тенге ($698 по курсу на 10 сентября), что на 1,6% больше, чем в начале 2018 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Стоимость жилья в Казахстане выросла на 1,6% с начала года

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Рынок жилья
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