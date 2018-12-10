США, КНР и Пакистан увеличили импорт индонезийского пальмового масла — СМИ

Джакарта, , 11:43 — REGNUM Соединенные Штаты, Китай и Пакистан увеличили импорт пальмовое масло из Индонезии, сообщает Antaranews.

Согласно заявлению индонезийской ассоциации предпринимателей пальмового масла, импорт пальмового масла в США увеличился на 129%, а именно с 58 тысяч тонн до 133 тысяч тонн.

К сравнению импорт пальмового масла в Китае вырос на 63%, или с 332 тысяч тонн в сентябре до 542 тысяч тонн в октябре 2018 года. Импорт индонезийского пальмового масла в Пакистане вырос на 76% или с 140 тысяч тонн до 247 тысяч тонн за тот же период.

Известно также, что Индия остается крупнейшим импортером индонезийского пальмового масла. Импорт Индии достигает 779 тысяч тонн.

Ассоциация предпринимателей пальмового масла Индонезии заявила, что увеличение экспорта пальмового масла привело к тому, что запасы пальмового масла в стране сократились примерно до 4,41 млн тонн.

Что касается цен, то в течение октября 2018 года цены на пальмовое масло колебались в диапазоне от 512 до 377 долларов США за тонну.

Как сообщало ИА REGNUM, представители индонезийской индустрии пальмового масла призвали правительство страны предпринять решительные действия против международной неправительственной организации (НПО) Гринпис.

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