Инвесторы настороженно относятся к энергосектору Украины — эксперт

Киев, , 11:26 — REGNUM Ни одна компания из ЕС и США не высказала желания участвовать в приватизации одного из ведущих производителей электроэнергии на Украине «Центрэнерго», заявил эксперт по вопросам энергетики Украинского института будущего Андриан Прокип, сообщают 10 декабря «Украинские новости».

По его словам, инвесторы настороженно относятся к украинскому энергетическому сектору, поскольку до сих идет расследование национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) о формуле формирования цены на электроэнергию «Роттердам+».

НАБУ утверждает, что формула является необоснованной, однако экспертизы утверждают обратное. Такая «борьба» отталкивает инвесторов, считает Прокип.

«Инвесторы понимают, что покупка «Центрэнерго» — это пропуск к тарифному болоту, с которым станешь заложником противостояния», — отметил Прокип.

Напомним, ранее бывший член Нацкомиссии Украины по регулированию энергетики и коммунальных услуг Андрей Герус заявлял, что в 2019 году Киев поднимет цены на газ и электроэнергию для населения и промышленности.