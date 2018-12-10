В Казахстане рассказали о цифровизации сельского хозяйства

Астана, , 11:21 — REGNUM Власти Казахстана к 2022 году планируют на 20% увеличить объемы продаж зерновых культур в электронном формате, заявил 10 декабря министр информации и коммуникации Казахстана Даурен Абаев на правительственном часе в Мажилисе парламента Казахстана, сообщает агентство «Казинформ».

Министр представил депутатам результаты внедрения цифровых технологий в агропромышленный комплекс. По его словам, в настоящее время автоматизируется подача заявок на получение фермерами кредитов и гарантий. К 2021 году этот процесс планируется полностью автоматизировать.

Абаев добавил, что в Казахстане планируют внедрить технологию управления продуктивностью посевов за счет использования спутников и компьютерных технологий.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в Казахстане средняя урожайность зерновых составила 15,1 центнера с гектара, что на 4,1% больше, чем годом ранее. Общая уборочная площадь составила 15,06 млн га.

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