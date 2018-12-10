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Австралия обошла Катар по экспорту природного газа

Экономика

Об этом сообщили СМИ Саудовской Аравии

Канберра, 10 декабря 2018, 11:10 — REGNUM  Австралия впервые обошла Катар по экспорту природного газа, сообщает 10 декабря Al Arabia.

В ноябре 2018 года Австралия поставила на мировой рынок 6 млн 796 тыс. тонн жидкого топлива, в то время как Катар лишь 6 млн 202 тыс. тонн.

Напомним, экспорт природного газа в Австралии за ноябрь 2018 года увеличился на 15% в то время, как в Катаре упал на 3%, что стало рекордным падением с 2014 года для данного месяца.

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