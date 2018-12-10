На «Камазе» обсудили развитие испытательной базы российских предприятий

Набережные Челны, Татария, , 10:59 — REGNUM Делегация национальной Ассоциации производителей автомобильных компонентов (НАПАК) посетила предприятия группы «Камаз». В ходе встречи обсуждались вопросы углубления локализации, развития локальных сервисов в области сертификации и испытаний, сообщает 10 декабря пресс-служба автопроизводителя.

В составе делегации на заводе работали руководитель комитета малых и средних предприятий НАПАК Майя Свиридова, представитель НАПАК в Италии Екатерина Снегур, технический директор Лука Гульельмотто, начальник отдела развития международного бизнеса Сандро Роландо.

Они посетили совместное предприятие «Камминз Кама» и завод двигателей компании, где ознакомились с работой линии обработки блока цилиндров, линией сборки двигателя, нового конвейера сборки камазовских двигателей Р6 и другими объектами. Также гости побывали на совместном предприятии «ЦФ КАМА» и автомобильном заводе, где увидели работу главного сборочного конвейера «КАМАЗа».

Отмечается, что НАПАК активно взаимодействует с российскими и иностранными партнёрами в сфере развития и поддержки автопромышленных предприятий России, содействует запуску новых проектов, локализации испытательной базы. С этой целью организация реализует Международную программу развития поставщиков автомобильных компонентов и комплектующих промышленного назначения.

В числе участников программы — иностранные поставщики автокомпонентов, и инжиниринговые компании, планирующие запуск и развитие бизнеса в России, а также локальные поставщики, заинтересованные в организации поставок компонентов и материалов на предприятия отрасли.

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