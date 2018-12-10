С начала года ссудный портфель банков Казахстана сократился на 3,5%

Астана, , 10:22 — REGNUM По состоянию на 1 ноября 2018 года ссудный портфель банков Казахстана составил 13,3 трлн тенге ($36 млрд), сократившись на 3,5% с начала года. Об этом 1 декабря сообщает аналитический портал Ranking со ссылкой на данные Национального банка республики.

Сокращение ссудного портфеля происходит в основном из-за сокращения просроченных кредитов, объем которых уменьшился на 33,6%, до 1,9 трлн тенге ($5,13 млрд). Объем кредитов с длительностью просрочки более 90 дней сократился на 36,1%, до 614,8 млрд тенге ($1,6 млрд).

Доля просроченных кредитов за год упала с 20,4% до 14%. Доля задолженностей, просроченных свыше 90 дней, сократилась с 12,3% до 8,2%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 ноября 2018 года совокупные активы банков Казахстана составили 24,54 трлн тенге ($66,8 млрд). Доля кредитов в структуре активов составляет 50,4%.

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