Чистая прибыль «РусГидро» составила 37,5 млрд рублей за 9 месяцев 2018 года

Москва, , 10:11 — REGNUM Объём чистой прибыли, полученной ПАО «РусГидро» за 9 месяцев 2018 года, составил 37,51 млрд рублей. Об этом 10 декабря сообщила пресс-служба предприятия.

Отчёт о промежуточных итогах исполнения бизнес-плана за 2018 год с учетом фактических результатов за три квартала текущего года, включая отчет об исполнении инвестиционной программы, в том числе программы комплексной модернизации генерирующих объектов (ПКМ) утвердил Совет директоров компании.

«Выработка ПАО «РусГидро» выросла на 3,2% от плана и достигла 72,6 млрд кВт·ч. Выручка составила 124,7 млрд рублей. Общество получило чистую прибыль в размере 37,51 млрд руб.», — говорится в сообщении.

Отмечается, что объём финансирования инвестиционной программы в отчётном периоде составил 19,7 млрд рублей, или 100,2% от плана финансирования за 9 месяцев. Объём финансирования инвестиционной программы дочерних обществ-заказчиков строительства ПАО «РусГидро» составил 17,7 млрд рублей, или 100% от плана. Объем финансирования технического перевооружения и реконструкции (ТПиР) за 9 месяцев 2018 года составил 11,0 млрд рублей, или 100,4% от плана.

По результатам реализации мероприятий ТПиР в течение 9 месяцев 2018 года установленная мощность Новосибирской ГЭС увеличилась на 5 МВт, Каскада Верхневолжских ГЭС — 10 МВт, Воткинской ГЭС — 15 МВт, Жигулевской ГЭС — 10,5 МВт.

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