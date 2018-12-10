За 10 месяцев инвестиции в основной капитал в Казахстане выросли на 32%

Астана, , 10:08 — REGNUM По итогам десяти месяцев 2018 года инвестиции в основной капитал Казахстана составили 8,6 трлн тенге ($23,2 млрд), что на 31,8% больше, чем годом ранее. Об этом 10 декабря сообщает аналитический портал Finprom со ссылкой на данные комитета по статистике министерства национальной экономики Казахстана.

За отчетный период объем инвестиций в здравоохранение и социальные услуги Казахстана составил 83,96 млрд тенге ($227 млн), что на 40,6% больше, чем в январе — октябре 2017 года. Удельный вес инвестиций в сферу здравоохранения и социальных услуг составил 1%.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первой половины 2018 года валовой приток прямых иностранных инвестиций в Казахстан из стран Евразийского экономического союза составил $864 млн, что на 38% больше, чем годом ранее.

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