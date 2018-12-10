Соцобъекты могут остаться без электроэнергии: дело о КТ в Чувашии

Чебоксары, , 09:57 — REGNUM В Чувашии на 14 декабря назначено первое собрание кредиторов ООО «Коммунальные технологии» (КТ). Перед заседанием прошло собрание трудового коллектива предприятия, на котором избран представитель работников КТ. Кроме того, ранее Арбитражный суд Чувашии отменил судебный запрет проведения текущих платежей четвертой и пятой очередей, ссылаясь на то, что это может привести к «отсутствию снабжения электрической энергией социально значимых объектов и негативным последствиям для неограниченного круга лиц», передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы.

Согласно документу, в ходе временного наблюдения выявлено 510 действующих работников предприятия. Из них в собрании приняли участие 354 человека (69,41% голосов)

«По состоянию на 3 декабря 2018 года, требований работников о выплате заработной платы не предъявлено», — говорится в сообщении.

В повестке дня был один вопрос — об избрании представителя работников, бывших работников КТ. Были выдвинуты три кандидатуры. Наибольшее количество голосов (346) набрал Александр Иванов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на 14 декабря назначено первое собрание кредиторов, на котором предлагается обсудить четыре варианта дальнейшей процедуры банкротства с последующим обращением в суд: проведение финансового оздоровления, введение внешнего управления, заключение мирового соглашения между должником и кредиторами, признание должника банкротом и открытие конкурсного производства.

Отметим, что в ноябре Арбитражный суд Чувашии отменил принятое ранее судебное решение об обеспечительной мере в виде запрета КТ оплачивать текущие платежи четвертой и пятой очередей до вступления в законную силу судебного акта об установлении очередности погашения требований по текущим платежам АО «Чувашская энергосбытовая компания». Речь идёт о договорах энергоснабжения и договоре поставки электрической энергии в целях компенсации потерь в сетях. Позицию энергетиков поддержали газовики.

«Судом установлено, что ООО «Коммунальные технологии» осуществляет деятельность по передаче электрической энергии в городах Чебоксары, Новочебоксарск, Цивильск и Маринский Посад. На должника возложена обязанность по обеспечению надежной, экономичной работы электрической сети. Должник обеспечивает передачу электрической энергии социально значимым объектам (детские сады, медицинские и образовательные учреждения, военные части, котельные).

Вследствие принятия обеспечительных мер должник лишен возможности осуществлять действия по надлежащему техническому содержанию электрических сетей и надлежащей их эксплуатации, поскольку не может осуществлять платежи по закупке комплектующих для ремонта и замене, покупке бензина для выезда аварийных бригад. Невозможность надлежащей эксплуатации электрических сетей может привести к выведению из строя электрических сетей, которое может привести к отсутствию снабжения электрической энергией социально значимых объектов и негативным последствиям для неограниченного круга лиц», — говорится в определении суда.

В документе поясняется, что федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» закрепляет приоритет предотвращения последствий, которые «могут повлечь за собой причинение вреда жизни или здоровью людей, перед удовлетворением требований кредиторов». С учетом изложенного, «не принимаются доводы» ЧЭСК, и обеспечительные меры отменены.

Напомним, процедура наблюдения в отношении КТ решением Арбитражного суда Чувашии была введена 22 июня 2018 года. Этому предшествовало расторжение договоров долгосрочной аренды муниципального имущества с ООО «Коммунальные технологии», заключённых в 2007 году. В июне администрация Чебоксар создала МУП «Теплосеть» с уставным капиталом 500 тыс. рублей.

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