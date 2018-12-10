Австрийский концерн OMV готов продолжить финансирование «Северного потока»

Вена, , 09:55 — REGNUM Австрийская нефтегазовая компания OMV, уже вложившая более $500 млн в строительство газопровода «Северный поток — 2», намерена продолжить финансирование проекта в следующем году, заявил глава концерна Райнер Зеле.

По его словам, концерн уже перевел $531 млн, при этом сумма финансирования в следующем году будет зависеть от того, сколько компания «Северный поток — 2» запросит на 2019 год.

«У нас есть рамочный кредитный договор, в рамках которого компания «Северный поток — 2» может запрашивать у нас суммы», — цитирует РИА Новости Зеле.

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Напомним, российская государственная корпорация «Газпром» уже построила около 300 км газопровода «Северный поток — 2». Работы по укладке труб завершены в прибрежной зоне Германии и в настоящее время ведутся в территориальных водах и в исключительной экономической зоне ФРГ. Кроме того, работы идут в исключительной экономической зоне Финляндии. Окончание строительства запланировано на конец 2019 года.

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