Скандал с торгами: мэрия Оренбурга объявила аукцион на уже сделанные работы

Оренбург, , 09:41 — REGNUM В Оренбурге строящийся Центр восточных единоборств оказался в центре скандала, а действия мэрии — под пристальным вниманием правоохранительных и следственных органов. Управление строительства и дорожного хозяйства администрации города выступило заказчиком услуг по подключению электричества в спорткомплексе, но, как выяснилось, работы по подключению к электропитанию выполнены ещё в декабре 2017 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Оренбургском отделении Общероссийского народного фронта.

Общественники потребовали проведения проверки, в ноябре 2018 года прокуратура подтвердила опасения активистов. Материалы проверки надзорного ведомства стали основанием для возбуждения уголовного дела, где ОНФ проходит в качестве свидетеля.

Координатор проекта ОНФ «За честные закупки» в Оренбургской области Дмитрий Болдырев в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM отметил, что сейчас уголовное дело возбуждено по факту воспрепятствования законной предпринимательской деятельности. Спорткомплекс строится в рамках государственно-частного партнёрства, и муниципалитет должен был обеспечить объект инженерными коммуникациями. Общественник не исключает, что инвестор сделал работы за свой счёт, но потом вспомнили об обязательствах мэрии и решили «отыграть» деньги. При этом на конкурс были поданы две заявки, а в результате торгов произошло снижение начальной цены лота. Чиновники по формальным основаниям отказались подписывать контракт. При этом победитель аукциона оказался под риском занесения в реестр недобросовестных поставщиков и в экономически невыгодной ситуации, выиграв тендер на проведение работ, которые уже выполнены.

По словам Болдырева, заказчик подрывает своими действиями основы развития конкуренции в России.

«Все коммерсанты потеряли на этой закупке денежные средства, которые им никто уже не вернёт. Я думаю, что наказание за данное нарушение антимонопольного законодательства должно быть максимально жёстким», — сказал он.

Напомним, строительство одного из крупнейших спорткомплексов в Оренбурге — Центра восточных единоборств — ведётся с 2017 года. Сдача объекта запланирована на конец 2018 года. Площадь объекта составляет 3 тыс. квадратных метров, стоимость — 55 млн рублей.

Добавим, возводить спорткомплекс начали после скандала с закрытием аварийного здания для гимнастов и акробатов на набережной Урала. Единственная в регионе детская спортивная школа, воспитывающая таких спортсменов, оказалась на грани ликвидации. Тренеры, дети и их родители выразили протест против закрытия учреждения. Тогда чиновники пообещали за год построить спорткомплекс, где сможет разместиться и школа гимнастов и акробатов. На этот период коллективу предоставили временные площадки для тренировок.

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