Найроби, , 10:37 — REGNUM Партнер Адена Дала, лидера большинства Национальной ассамблеи Кении, Абдул Галгало Мунишрам также стоит за многобиллионным скандалом с Фондом государственного больничного страхования NHIF в Кении, пишет Kenya Today.

28 ноября главный магистрат антикоррупционного суда Кении Фрэнсис Андайи освободил ранее осужденных по делу генерального директора Фонда государственного больничного страхования NHIF Джофри Гито Мванги и исполнительного финансового директора Уилберта Киплангата Кургата под залог 1 миллион кенийских шиллингов (около 10 тысяч долларов США) каждого и такую же сумму гарантийного залога за многобиллионный скандал с фондом NHIF.

Интересно отметить, что оба были арестованы и обвинены только в заговоре против правосудия и неподчинении правовому порядку, никакие другие обвинения им предъявлены не были. Вопрос о личностях, укравших 2 биллиона кенийских шиллингов (около 19 миллионов долларов США) из фонда NHIF, остается открытым.

Невинно скрывающийся под номером 10 в списке, выпущенном Главой публичных расследований Нурдином Хаджи, Абдул Галгало Мунишрам, директор международной бизнес-системы Messer’s Munishram, разрабатывающей программное обеспечение и предоставляющей консалтинговые услуги, также оказался причастен к многобиллионному скандалу. Биллионер Абдул Галгало Мунишрам — давний бизнес-партнер Адена Дала, лидера большинства национальной ассамблей Кении.

Компания Messer's Munishram, специализирующаяся на платежных системах, системах управления, системах оплаты картой и интеграционных системах, получила тендер фонда NHIF на разработку полностью биометрической системы для кенийских больниц.

По заявлению Мванги, с введением системы кенийцам не пришлось бы предоставлять свою карту страхования NHIF даже в самых отдаленных медицинских центрах. Все, что им было бы нужно, это приложить палец, чтобы получить доступ к медицинским услугам. Потребовалось бы 3 года до полного ввода новой системы в эксплуатацию.

Однако система так и не была введена. Абдул Галгало Мунишрам потребовал предварительной оплаты оборудования фондом NHIF, якобы чтобы облегчить обеспечение больниц всем необходимым для воплощения программы.

И, ко всеобщему удивлению, в итоге только четыре больницы были оснащены всем необходимым, хотя фонд NHIF выделил средства для оснащения больниц по всей стране. И уже три года Абдул Галгало не появлялся.

Бывший генеральный директор NHIF Джофри Мванги и его исполнительный финансовый директор Уилберт Киплангат Кургат, ранее осужденные по делу фонда NHIF — лишь «козлы отпущения», и неудивительно, что им были предъявлены смешные суммы штрафа, ведь реальный виновник еще на свободе.