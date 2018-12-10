С места в карьер: врио губернатора Сахалина внёс поправки в бюджет

Южно-Сахалинск, , 09:24 — REGNUM Врио губернатора Сахалина Валерий Лимаренко, которого только в 19:00 10 декабря представят депутатам и правительству, уже сделал первый шаг в работе: внёс поправки в текущий бюджет 2018 года и в проект бюджета на 2019 год. Учитывая, что с сентября Сахалинская область жила без губернатора, в связи с чем не могла принять бюджет, сегодня, поздно вечером, в 20:30, депутаты рассмотрят поправки сразу в двух чтениях. Публичные слушания по бюджету состоятся 12 декабря в киноконцертном зале «Октябрь» в столице региона Южно-Сахалинске, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В рамках пакета поправок от нового врио казна региона увеличится на 10,3 млрд рублей. 9,6 млрд будут направлены на финансирование дефицита бюджета, порядка 600 млн — на увеличение ассигнований реализации госпрограмм.

«Желание велико направить экономику, чтобы быть независимыми от нефтегазовых проектов, но пока, увы, доходы мы получаем от этой отрасли. Дефицит казны был запланирован в размере 14 млрд, 9,6 млрд пойдет на уменьшение дефицита», — привело слова главы комитета облдумы Сахалина по бюджету и налогам Натальи Захарчук ИА Сахалин. Инфо

Как сообщало ИА REGNUM, Сахалинская область с сентября месяца, после назначения экс-главы региона Олега Кожемяко врио губернатора Приморья, жила без губернатора. По этой причине регион не мог принять бюджет — по закону этого сделать без губернатора нельзя. В связи с этим облдума Сахалина направила в адрес президента России Владимира Путина обращение с просьбой решить вопрос с назначением врио губернатора.

7 декабря президент назначил временным руководителем области Валерия Лимаренко, директора АО «Нижегородская инжиниринговая компания «Атомэнергопроект». Ранее Лимаренко работал как в коммерческих, так и в государственных структурах, имеет большой опыт. 10 декабря в 19:00 состоится официальное представление нового руководителя правительству и депутатам области.