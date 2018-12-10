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В Казахстане генподрядчик «Абу-Даби Плаза» оштрафован за неуплату налогов

Экономика

Сумма налогов была намеренно занижена в три раза

Астана, 10 декабря 2018, 09:08 — REGNUM  Прокуратура Астаны выявила факты нарушения налогового законодательства со стороны компании Arabtec Consolidated Contractors Limited, которая является генеральным подрядчиком комплекса «Абу-Даби плаза», сообщили 10 декабря в пресс-службе прокуратуры.

Компания предоставила налоговым органам декларацию, в которой общий фонд заработной платы составил 1 млрд тенге ($2 701). Фактический фонд оплаты труды за отчетный период составил 4 млрд тенге ($10 803). Сумма налогов была намеренно занижена в три раза.

Прокуратура установила, что ТОО World Monitoring также уклонялась от уплаты налогов. С обеих компаний взыскано в доход государства налогов на сумму порядка 630 млн тенге ($1,7 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре мониторинговая группа управления государственных доходов по Медеускому району Алма-Аты провела работу по выявлению недобросовестных работников сетевого бизнеса.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане пройдут налоговые проверки сетевых компаний

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Налоговые преступления
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