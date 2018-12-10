Россия обогнала Китай в рейтинге развивающихся экономик по версии Bloomberg

Москва, , 08:54 — REGNUM Российская Федерация в рейтинге развивающихся экономик по версии агентства Bloomberg поднялась на пять пунктов и заняла второе место.

Отмечается, что при выставлении совокупного балла для каждой из стран специалисты учитывали рост валового внутреннего продукта, состояние суверенного кредитного рейтинга, валютных резервов, а также рынков акций и облигаций.

Так, первое место в рейтинге заняла Малайзия (2,55 балла), далее идет Россия (2,36), замыкает тройку лидеров Китай (1,39). В первую десятку рейтинга также вошли Филиппины (1,0), Колумбия (0,89), Таиланд (0,87), Польша (0,8), Мексика (0,79), Чили (0,78) и Южная Корея (0,75). Замыкает рейтинг Турция (-4,06).

Как сообщало ИА REGNUM, в рейтинге глобальной конкурентоспособности экономики Россия в 2018 году поднялась на две строчки и заняла 43-е место. Российская экономика набрала 65,6 баллов из 100 возможных и заняла в рейтинге место между Латвией и Кипром.

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